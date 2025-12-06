السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه

جفاف العين
جفاف العين
18 حجم الخط

 حذرت وزارة الصحة من ازدياد فرص الإصابة بجفاف العين خلال فصل الشتاء، مؤكدة أن العوامل الجوية المصاحبة للطقس البارد، ومنها الهواء الشديد والأتربة وانخفاض الرطوبة تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نقص إفراز الدموع وحدوث جفاف ملحوظ في العين.

التعرض المستمر للهواء البارد من مصادر التدفئة

 وأوضحت وزارة الصحة أن التعرض المستمر للهواء البارد من مصادر التدفئة أو المراوح الساخنة يزيد من تبخر الدموع، وهو ما ينعكس على راحة العين ويؤدي إلى أعراض تشمل الحرقان، الاحمرار، تشوش الرؤية المؤقت، والشعور بوجود جسم غريب داخل العين.

 

نصائح للوقاية من جفاف العين في الشتاء

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية من جفاف العين في الشتاء، شملت:

تجنب التعرض المباشر لمصادر الهواء القوي سواء في المنزل أو أثناء السير في الشوارع.

ارتداء نظارة شمسية أو واقية للحماية من الهواء والأتربة خاصة عند الشعور بالتهيج أو الجفاف.

أخذ فترات راحة للعين خلال اليوم، خصوصًا عند استخدام شاشات الهواتف والكمبيوتر لفترات طويلة، لأن معدل الرمش يقل أثناء التركيز مما يزيد الجفاف.

الامتناع عن التدخين وتجنب الأماكن التي يتواجد بها مدخنون، إذ يؤثر دخان السجائر على طبقة الدموع ويزيد التهيج.

استخدام القطرات المرطبة والدموع الصناعية بانتظام عند الحاجة.


وأشارت وزارة الصحة إلى أن جفاف العين في الشتاء يرتبط أيضا بعدة عوامل أخرى، منها:

استخدام التدفئة المنزلية لفترات طويلة مما يقلل رطوبة الجو ويزيد التبخر من سطح العين.

قلة شرب الماء في الشتاء رغم حاجة الجسم للترطيب بنفس معدل الصيف، مما يقلل من رطوبة العين الطبيعية.

حالات صحية مثل الحساسية الموسمية أو التهابات الجفون قد تجعل العين أكثر عرضة للجفاف.


وينصح وزارة الصحة الأشخاص الذين يعانون من جفاف مزمن أو ألم مستمر في العين بالتوجه إلى أخصائي رمد، لأن بعض الحالات قد تتطلب علاجات إضافية مثل القطرات المضادة للالتهابات أو الفحوص المتقدمة لتقييم الغدد الدهنية بالجفون.

وزير الصحة يشارك في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ32

نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

أكدت  وزارة الصحة أن الالتزام بالنصائح الوقائية يساعد بشكل كبير في تقليل أعراض جفاف العين والحفاظ على سلامة الإبصار خلال فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحساسية الموسمية الإمتناع عن التدخين قلة شرب الماء فصل الشتاء مضادة للالتهابات مضادة للالتهاب وزارة الصحة نصائح للوقاية من جفاف العين في الشتاء

مواد متعلقة

الطفولة والأمومة ينفذ ماراثون لمناهضة العنف ضد الأطفال

وزير الصحة يشارك في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ32

تخريج أول دفعة من برنامج التدريب الميداني للوبائيات «مسار مكافحة ناقلات الأمراض»

الرعاية الصحية: تشغيل جراحات القلب المفتوح بالمجمع الطبي بالأقصر

نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

هيئة الدواء تقدم روشتة للوقاية من الإمساك، تعرف عليها

فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

اللجنة العليا للمسئولية الطبية تعتمد قرارات جديدة لتفعيل قانون سلامة المريض 2025

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads