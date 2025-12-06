لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه

18 حجم الخط

حذرت وزارة الصحة من ازدياد فرص الإصابة بجفاف العين خلال فصل الشتاء، مؤكدة أن العوامل الجوية المصاحبة للطقس البارد، ومنها الهواء الشديد والأتربة وانخفاض الرطوبة تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نقص إفراز الدموع وحدوث جفاف ملحوظ في العين.

التعرض المستمر للهواء البارد من مصادر التدفئة

وأوضحت وزارة الصحة أن التعرض المستمر للهواء البارد من مصادر التدفئة أو المراوح الساخنة يزيد من تبخر الدموع، وهو ما ينعكس على راحة العين ويؤدي إلى أعراض تشمل الحرقان، الاحمرار، تشوش الرؤية المؤقت، والشعور بوجود جسم غريب داخل العين.

نصائح للوقاية من جفاف العين في الشتاء

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية من جفاف العين في الشتاء، شملت:

تجنب التعرض المباشر لمصادر الهواء القوي سواء في المنزل أو أثناء السير في الشوارع.

ارتداء نظارة شمسية أو واقية للحماية من الهواء والأتربة خاصة عند الشعور بالتهيج أو الجفاف.

أخذ فترات راحة للعين خلال اليوم، خصوصًا عند استخدام شاشات الهواتف والكمبيوتر لفترات طويلة، لأن معدل الرمش يقل أثناء التركيز مما يزيد الجفاف.

الامتناع عن التدخين وتجنب الأماكن التي يتواجد بها مدخنون، إذ يؤثر دخان السجائر على طبقة الدموع ويزيد التهيج.

استخدام القطرات المرطبة والدموع الصناعية بانتظام عند الحاجة.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن جفاف العين في الشتاء يرتبط أيضا بعدة عوامل أخرى، منها:

استخدام التدفئة المنزلية لفترات طويلة مما يقلل رطوبة الجو ويزيد التبخر من سطح العين.

قلة شرب الماء في الشتاء رغم حاجة الجسم للترطيب بنفس معدل الصيف، مما يقلل من رطوبة العين الطبيعية.

حالات صحية مثل الحساسية الموسمية أو التهابات الجفون قد تجعل العين أكثر عرضة للجفاف.



وينصح وزارة الصحة الأشخاص الذين يعانون من جفاف مزمن أو ألم مستمر في العين بالتوجه إلى أخصائي رمد، لأن بعض الحالات قد تتطلب علاجات إضافية مثل القطرات المضادة للالتهابات أو الفحوص المتقدمة لتقييم الغدد الدهنية بالجفون.

أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بالنصائح الوقائية يساعد بشكل كبير في تقليل أعراض جفاف العين والحفاظ على سلامة الإبصار خلال فصل الشتاء.

