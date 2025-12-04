أخبار مصر اليوم: غلق كلي بشارع 26 يوليو.. فتح باب التقديم للتدريب والعمل بألمانيا.. الوطنية للانتخابات ترصد خروقات بسوهاج وقنا.. الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية، عن فتح باب التقديم للدفعات الجديدة ضمن آلية التنقّل للتدريب والعمل في ألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقّل العمالة في شمال أفريقيا" (THAMM Plus).

دخلت إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، الدُّفْعة الثانية من القافلة الإغاثية الثانية عشرة لبيت الزكاة والصدقات، عبر ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية؛ تحمل عشرات الآلاف من الخيام المجهَّزة؛ تمهيدًا لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين، الذين دمَّر الاحتلال بيوتهم

وأوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الخميس، أن القافلة الإغاثية الثانية عشرة، تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إلى جانب ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة مَوْجَة البرد القارص التي تضرب القطاع حاليًا.

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية إندونيسيا الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة غرب البلاد.

وأكد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع حكومة إندونيسيا وشعبها في هذا المصاب الأليم، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه وسوء.

أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان كليًا لمدة 3 أيام/ وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة 2025/12/5 وحتى صباح الأحد 2025/12/7، خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا.

وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) والقيام بأعمال الشدّات المعدنية لعدد (12) برجًا معدنيًا بطول (120 مترًا) ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل سيتم تنفيذ الأعمال بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، من خلال لجان المتابعة ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وانتظام إجراءاتها حتى اللحظات الأخيرة.

وقال المستشار عبد الناصر طيب، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج، إن لجان المتابعة رصدت عددًا من الخروقات، مشيرًا إلى أن مديرية أمن سوهاج تمكنت من ضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات تحقيق شخصية، كانوا يعتزمون استخدامها للتصويت لصالح أحد المرشحين.

هنأ الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الإمارات أمنها وتقدمها وازدهارها وسائر بلاد المسلمين.

كما هنأ شيخ الأزهر أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بدور قيادة دولة الإمارات في تعزيز نهضتها الحضارية والإنسانية سيرًا على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.