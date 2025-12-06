محافظة الجيزة: ضبط 2567 قضية تموينية في حملات مكثفة

18 حجم الخط

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تحقيق نتائج قوية في جهود الرقابة على الأسواق خلال الشهر الماضي، حيث نجحت مباحث التموين بالمحافظة برئاسة العميد عدلي الجمال في ضبط 2567 قضية تموينية بإجمالي 196 طنًا من السلع الغذائية و33 ألف لتر من الزيت والسولار خلال حملات تفتيشية موسعة استهدفت مواجهة الغش التجاري وضبط المخالفات.

وأوضح المحافظ أن الحملات نُفذت بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن، ضمن خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة وجودة السلع المتداولة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود للحد من التلاعب بالسلع الأساسية.

نتائج الحملات التموينية

1427 قضية في المحال العامة بسبب إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار.

99 قضية غش تجاري شملت ضبط سلع متنوعة من بينها السكر والزيت والسمن والدقيق والكاكاو والشوكولاتة والأرز والمكرونة والكبدة والرنجة والفسيخ والملبن والحلوى والعسل الأسود ومواد غذائية مختلفة، إضافة إلى الأسمنت والخل والألوان الصناعية.

1034 قضية مخابز تتعلق بالاستيلاء على الدقيق البلدي المدعوم، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتشغيل مخابز بدون ترخيص، بإجمالي مضبوطات بلغت 28 طنًا من الدقيق.

4 قضايا للبدالين التموينيين لتجميع سكر وزيت مدعوم بإجمالي 7 أطنان و566 لترًا من السلع التموينية.

3 قضايا مواد بترولية لتجميع بنزين (80 و92) وسولار واسطوانات بوتاجاز مدعومة، بإجمالي مضبوطات وصلت إلى 17500 لتر.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بقوت المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية المكثفة مستمرة في جميع أحياء ومراكز المحافظة؛ لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

