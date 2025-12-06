السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة للمناخ لمدة عامين

اختتمت القاهرة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لاجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24، بإعلان مجموعة من القرارات الحاسمة التي رسّخت مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في حماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، وجاء ذلك بحضور وزراء وممثلي 21 دولة متوسطية من 2 إلى 5 ديسمبر.

مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لعامين

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين، بالإضافة إلى رئاستها لاجتماع COP24، مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية بدور مصر القيادي في القضايا البيئية وحماية النظم الساحلية.

 

قرارات بارزة في الجلسة الختامية

وشهدت الجلسة الختامية اعتماد مجموعة من القرارات المهمة، بينها:

إقرار المعايير المرجعية لمركز الأنشطة الإقليمي للتغيرات المناخية المقرر استضافته في تركيا.

دعم المناطق المحمية ذات الأهمية المتوسطية.

تعزيز خطط التنوع البيولوجي وحمايته في المنطقة.

تعزيز خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

وأكدت منال عوض اعتماد خطط العمل الساحلية المتكاملة، إلى جانب إقرار تقرير سكرتارية الاتفاقية عن العامين الماضيين، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2026 – 2027 التي تتولى خلالها مصر رئاسة الاتفاقية.

قرارات جديدة لحماية البيئة البحرية من التلوث

وتضمّنت القرارات أيضًا اعتماد خطوات منع التلوث البحري من السفن، والموافقة على التقارير الفنية (MedECC) المتعلقة بترابط قضايا المناخ والمياه والغذاء والطاقة، وإقرار معايير عمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة 2026 – 2035، وتحديث نموذج الإبلاغ عن مصادر التلوث البرية.

بالإضافة إلى اعتماد النهج البيئي للرصد بخريطة الطريق للفترة 2026 – 2035، واعتماد التقارير الوطنية والإشادة بدور مصر

كما صادقت الدول المشاركة على التقرير النهائي للتقارير الوطنية للأطراف المتعاقدة، إلى جانب تجديد الإشادة بدور مصر في رئاسة لجنة الالتزام خلال العامين الماضيين.

كرواتيا تستضيف COP 25

وفي ختام الاجتماعات، تم الإعلان عن استضافة كرواتيا لاجتماع الأطراف COP 25 في ديسمبر 2027.

