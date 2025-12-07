18 حجم الخط

شهدت شوارع القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة مع بداية الذروة الصباحية، خاصة بمحاور صلاح سالم، والأوتوستراد، وكوبري أكتوبر، نتيجة زيادة الأحمال وحركة الطلاب والموظفين.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات مرورية متوسطة

وفي الجيزة، سجل محور 26 يوليو تباطؤًا ملحوظًا في الاتجاه القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، بينما ظهرت سيولة نسبية في شارع الهرم بعد انتهاء أعمال تطوير جزئية.

أما في القليوبية، فشهد الطريق الزراعي القادم من بنها إلى شبرا الخيمة ازدحامًا معتادًا في ساعات الصباح، مع انتظام الحركة داخل المدن الفرعية.

القاهرة.. ضغط على المحاور الرئيسية

ظهرت كثافات متحركة على كورنيش النيل باتجاه المعادي، ومحور صلاح سالم، وطريق الأوتوستراد في الاتجاهين، مع تباطؤ في مناطق مدينة نصر ووسط البلد. كما سجل الطريق الزراعي القادم من شبرا بنها تباطؤًا ملحوظًا بسبب زيادة الأحمال.

الجيزة.. تكدسات في محاور الدقي والمهندسين

سجلت شوارع «الدقي – العجوزة – جامعة الدول – السودان» ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات، بينما شهد محور صفط اللبن والطريق الدائري نطاق الجيزة أحمالًا مرورية خلال الذروة الصباحية، وسط جهود لسحب الاختناقات وإعادة السيولة.

القليوبية.. حركة متوسطة على الطرق السريعة

شهدت مداخل ومخارج القليوبية، خاصة بنها وطوخ وقليوب، سيولة نسبية مع بقاء الحركة متوسطة على الطريق الزراعي، ووجود تباطؤ محدود بالقرب من شبرا الخيمة بسبب أعمال بعض الإصلاحات.



تتابع الإدارة العامة للمرور الحالة لحظة بلحظة عبر غرف العمليات، وتناشد السائقين الالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الطرق البديلة لتجنب التكدسات.

