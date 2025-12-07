حملات مرورية تحرر 135 ألف مخالفة متنوعة وضبط 85 حالة تعاطي مخدرات

18 حجم الخط

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 135573 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1459 سائقًا، وتبين إيجابية 78 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

نتائج الحملات بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 680 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وأخطاء في الأمن والمُتانة. كما تم فحص 119 سائقًا، تبين إيجابية 7 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 11 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، مع التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

استمرارية الحملات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط والأمن على الطرق.

