ضبط 5 مصانع غير مرخصة تعبئ زيوت طعام مغشوشة في 3 محافظات

تواصل  أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم التموينية، وضبط السلع الغذائية المغشوشة والمقلدة التي تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة للمواطنين وتهدد الاقتصاد القومي.

وأكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي – بالتنسيق مع الجهات المعنية – قيام القائمين على خمسة مصانع غير مرخصة تفتقر إلى الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، بتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتبين أن المصانع المخالفة تقع في نطاق محافظات الشرقية والغربية والقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصانع وضبط القائمين على إدارتها، حيث عُثر بداخلها على 16 طنًا من زيوت الطعام داخل تنكات بدون مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكدت  وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالصحة العامة أو الغش التجاري.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق.

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

