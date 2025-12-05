زي المطاعم، طريقة عمل رولات الدجاج المحشية

18 حجم الخط

طريقة عمل رولات الدجاج المحشية، رولات الدجاج المحشية من الأكلات المميزة التي تقدم عادة في المناسبات أو العزومات، لأنها تجمع بين الطعم اللذيذ والشكل الجذاب.

وتتميز هذه الوصفة بأنها مرنة للغاية، إذ يمكنك ابتكار أنواع مختلفة من الحشوات حسب رغبتك، سواء بالخضار أو الجبن أو السبانخ أو حتى اللحم المفروم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل رولات الدجاج المحشية.

مكونات عمل رولات الدجاج المحشية:-

4 قطع صدور دجاج كبيرة ومفتوحة مثل الفراشة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

مكونات الحشو

كوب سبانخ مفرومة أو مشروم مقطع شرائح

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

فصان ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زبدة

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

نصف كوب جبنة كريمية أو جبنة شيدر

رشة ملح وفلفل

للتغطية اختياري لكنها تعطي طعم رائع

بيضة مخفوقة

كوب بقسماط مطحون

نصف كوب دقيق

رولات الدجاج المحشية

طريقة عمل رولات الدجاج المحشية:-

اقطعي كل صدر من الجانب بالطول ليفتح بشكل مسطح، مع الحفاظ على السمك متناسق.

ضعي كل قطعة بين كيسين بلاستيك، واطرقي عليها بمطرقة المطبخ لتصبح رقيقة وسهلة اللف، لكن دون أن تتمزق.

اخلطي الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر والليمون والزيت.

افركي بها الدجاج جيدا من الجهتين.

غطيه واتركيه في التتبيلة 30 دقيقة على الأقل.

في طاسة على النار، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه قليلا.

ضعي السبانخ أو المشروم وقلبي حتى تنضج.

ارفعي الخليط من النار واتركيه يبرد قليلا.

أضيفي الجبن الموزاريلا والجبنة الكريمية وقلبي جيدا.

إذا رغبتى، أضيفي رشة زعتر أو ريحان لتعزيز النكهة.

افردي كل شريحة دجاج على سطح نظيف.

ضعي ملعقتين من الحشوة في الطرف القريب منك.

لفي الدجاج بإحكام مثل الرول.

ثبتي الأطراف بخيط الأسنان أو اربطي بخيط حريري مخصص للطعام.

إذا أردتِ الحصول على قشرة مقرمشة مثل المطاعم اغمسي الرول في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.

يمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة والاكتفاء بالتحمير أو الشواء مباشرة.

سخني الفرن على 180 درجة.

ضعي الرولات في صينية مدهونة زيت.

غطيها بورق فويل لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

ارفعي الفويل وارجعيها 10 إلى 15 دقيقة للتحمير.

سخني زيت غزير.

اقلي الرولات حتى تصبح ذهبية اللون.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

بعد تحمير الرولات نصف تحمير، ارفعيها من النار.

في نفس الطاسة ضعي كوب كريمة طبخ ونصف كوب مرق دجاج ورشة فلفل أسود.

ضعي الرولات بالصوص واتركيها تغلي 10 إلى 15 دقيقة حتى تكتسب طراوة ونكهة غنية.

لنجاح رولات الدجاج، اختاري صدور دجاج طازجة ومتناسقة الحجم.

اجعلي سمك الدجاج رقيق لسهولة اللف والنضج السريع.

لا تكثري من الحشو حتى لا تنفجر الرولات أثناء الطهي.

استخدمي خيط الطهي أو أعواد الأسنان لمنع تفتح الرول.

إذا رغبتى في نتيجة صحية، اشويها بالفرن بدون بقسماط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.