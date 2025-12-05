الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

زي المطاعم، طريقة عمل رولات الدجاج المحشية

رولات الدجاج
رولات الدجاج
18 حجم الخط

طريقة عمل رولات الدجاج المحشية، رولات الدجاج المحشية من الأكلات المميزة التي تقدم عادة في المناسبات أو العزومات، لأنها تجمع بين الطعم اللذيذ والشكل الجذاب.

وتتميز هذه الوصفة بأنها مرنة للغاية، إذ يمكنك ابتكار أنواع مختلفة من الحشوات حسب رغبتك، سواء بالخضار أو الجبن أو السبانخ أو حتى اللحم المفروم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل رولات الدجاج المحشية.

مكونات عمل رولات الدجاج المحشية:-

4 قطع صدور دجاج كبيرة ومفتوحة مثل الفراشة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

مكونات الحشو

كوب سبانخ مفرومة أو مشروم مقطع شرائح

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

فصان ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زبدة

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

نصف كوب جبنة كريمية أو جبنة شيدر

رشة ملح وفلفل

للتغطية اختياري لكنها تعطي طعم رائع

بيضة مخفوقة

كوب بقسماط مطحون

نصف كوب دقيق

رولات الدجاج المحشية 
رولات الدجاج المحشية 

طريقة عمل رولات الدجاج المحشية:-

  • اقطعي كل صدر من الجانب بالطول ليفتح بشكل مسطح، مع الحفاظ على السمك متناسق.
  • ضعي كل قطعة بين كيسين بلاستيك، واطرقي عليها بمطرقة المطبخ لتصبح رقيقة وسهلة اللف، لكن دون أن تتمزق.
  • اخلطي الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر والليمون والزيت.
  • افركي بها الدجاج جيدا من الجهتين.
  • غطيه واتركيه في التتبيلة 30 دقيقة على الأقل.
  • في طاسة على النار، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم وقلبيه قليلا.
  • ضعي السبانخ أو المشروم وقلبي حتى تنضج.
  • ارفعي الخليط من النار واتركيه يبرد قليلا.
  • أضيفي الجبن الموزاريلا والجبنة الكريمية وقلبي جيدا.
  • إذا رغبتى، أضيفي رشة زعتر أو ريحان لتعزيز النكهة.
  • افردي كل شريحة دجاج على سطح نظيف.
  • ضعي ملعقتين من الحشوة في الطرف القريب منك.
  • لفي الدجاج بإحكام مثل الرول.
  • ثبتي الأطراف بخيط الأسنان أو اربطي بخيط حريري مخصص للطعام.
  • إذا أردتِ الحصول على قشرة مقرمشة مثل المطاعم اغمسي الرول في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.
  • يمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة والاكتفاء بالتحمير أو الشواء مباشرة.
  • سخني الفرن على 180 درجة.
  • ضعي الرولات في صينية مدهونة زيت.
  • غطيها بورق فويل لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
  • ارفعي الفويل وارجعيها 10 إلى 15 دقيقة للتحمير.
  • سخني زيت غزير.
  • اقلي الرولات حتى تصبح ذهبية اللون.
  • ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.
  • بعد تحمير الرولات نصف تحمير، ارفعيها من النار.
  • في نفس الطاسة ضعي كوب كريمة طبخ ونصف كوب مرق دجاج ورشة فلفل أسود.
  • ضعي الرولات بالصوص واتركيها تغلي 10 إلى 15 دقيقة حتى تكتسب طراوة ونكهة غنية.
  • لنجاح رولات الدجاج، اختاري صدور دجاج طازجة ومتناسقة الحجم.
  • اجعلي سمك الدجاج رقيق لسهولة اللف والنضج السريع.
  • لا تكثري من الحشو حتى لا تنفجر الرولات أثناء الطهي.
  • استخدمي خيط الطهي أو أعواد الأسنان لمنع تفتح الرول.
  • إذا رغبتى في نتيجة صحية، اشويها بالفرن بدون بقسماط.
txt

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025

txt

طريقة عمل الفراخ البانية بتتبيلة مميزة وقرمشة لا مثيل لها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رولات الدجاج رولات الدجاج المحشيةع طريقة عمل رولات الدجاج المحشية الدجاج السبانخ الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبدة والثوم بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل المكرونة بالفراخ والصوص الأبيض فى الفرن

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، طبق عربي أصيل للعزومات والمناسبات الخاصة

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads