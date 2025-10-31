طريقة عمل طاجن الخضار باللحمة، أكلة لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل طاجن الخضار باللحمة، طاجن الخضار باللحمة من الأكلات المصرية الأصيلة التي تتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية.

وطريقة عمل طاجن الخضار باللحمة، سهلة وبسيطة فهو يجمع بين طراوة اللحم الغني بالبروتين وبين تشكيلة متنوعة من الخضروات التي تضيف للطاجن الوان زاهية ونكهات متكاملة، مما يجعله وجبة مثالية تقدم على المائدة المصرية، خاصة في العزائم والمناسبات.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل طاجن الخضار باللحمة.

مكونات عمل طاجن الخضار باللحمة:-

نصف كيلو من قطع اللحم (يفضل لحم الكتف أو الرقبة لسهولة التسوية)

2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات متوسطة

2 ثمرة كوسة مقطعة حلقات

1 ثمرة جزر مقطع شرائح

1 ثمرة فلفل رومي مقطعة شرائح

1 ثمرة بصل كبيرة مقطعة شرائح

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

نصف كوب بازلاء (اختياري)

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

كوب ونصف مرق لحمة أو ماء ساخن

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن بلدي

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

رشة بابريكا لإضفاء لون جميل

ورقة لورا وعود قرفة خشب (للنكهة أثناء التسوية)

طريقة عمل طاجن الخضار باللحمة

طريقة عمل طاجن الخضار باللحمة:-

في إناء على النار، سخني ملعقة من السمن البلدي أو الزيت.

أضيفي قطع اللحمة وشوّحيها جيدا حتى يتغير لونها وتأخذ لون بني

أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

أضيفي رشة فلفل أسود وورقة لورا وعود قرفة، ثم غطي الإناء واتركيها على نار هادئة حتى تبدأ في النضج قليلا (نصف تسوية).

قطعي كل الخضروات (بطاطس، كوسة، جزر، فلفل، طماطم) إلى قطع متقاربة في الحجم.

في طاسة أخرى، شوّحي الخضار في ملعقة زيت خفيفة لمدة 5 دقائق فقط لإبراز النكهة دون طهي كامل.

في طاجن فخار أو صينية فرن، ضعي طبقة من الخضار، ثم أضيفي فوقها طبقة من اللحم.

أكملي الطبقات حتى تنتهي المكونات، مع توزيع الخضار بالتساوي.

في كوب، امزجي صلصة الطماطم مع المرق والتوابل (ملح، كمون، بابريكا، قرفة) واسكبي فوق الطاجن حتى يغطي المكونات بنسبة ¾ تقريبًا.

أضيفي ملعقة سمن على الوجه لإعطاء لمعة وطعم غني.

غطي الطاجن بورق فويل وضعيه في فرن ساخن على درجة حرارة 180° مئوية.

اتركيه لمدة 60 إلى 75 دقيقة حتى تنضج اللحمة تمامًا وتصبح الخضار طرية.

بعد النضج، انزعي الفويل وشغلي الشواية لمدة 10 دقائق ليأخذ وجه.

يقدم طاجن الخضار باللحمة ساخن مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية، أو الخبز البلدي الطازج، وسلطة خضراء أو سلطة زبادي حسب الرغبة.

لنجاح الطاجن استخدمي اللحم نصف دسم ليعطي نكهة أغنى دون أن يكون دسم جدا.

الطاجن الفخار يعطي أفضل نتيجة لأنه يحتفظ بحرارة متوازنة ويجعل الطعم متشربا.

يمكن إضافة مكعب زبدة صغيرة في النهاية لتعزيز الطعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.