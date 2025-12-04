طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي، تتبيلة مميزة لطعم شهي

18 حجم الخط

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي، واحدة من أشهر الوصفات التي تبحث عنها النساء في فصل الشتاء والصيف على حد سواء، فهي وجبة خفيفة وصحية وفي الوقت نفسه غنية بالنكهات، وتُناسب الأسر التي ترغب في تقديم طبق مشوي بنكهة مميزة دون الحاجة لقضاء ساعات طويلة في المطبخ.





تعتمد طريقة عمل الفراخ المشوية على الزبادي كعنصر أساسي في التتبيلة، وهو ما يجعل الفراخ طرية من الداخل ومحمّرة من الخارج بطريقة شهية تشبه طعم المطاعم.





سر نجاح الفراخ المشوية بالزبادي

تعتمد هذه الوصفة على مكوّنات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لكن سرها الحقيقي يكمن في طريقة التتبيل ومدة نقع الفراخ. فوجود الزبادي في التتبيلة يساعد على تفكيك الألياف، مما يمنحك لحمًا طريًا للغاية. كما أن إضافة عصير الليمون والثوم والبهارات تخلق نكهة متوازنة، بينما يساعد الزيت على الاحتفاظ بالصلصة على سطح الفراخ أثناء الشوي.





المكوّنات المطلوبة

لتحضير فراخ مشوية بالزبادي تكفي 4 أشخاص، نحتاج إلى:

فرخة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع حسب الرغبة.

كوب من الزبادي.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة قرفة اختيارية لإضافة نكهة مميزة.

ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختيارية للحصول على لون أجمل).

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي

يتم تنظيف الفراخ جيدًا أولًا، ثم تُفتح قطع الدجاج بسكين حاد لعمل شقوق صغيرة تساعد التتبيلة على اختراق اللحم والدخول إلى عمقه. في وعاء عميق، يُخلط الزبادي مع الثوم والليمون والتوابل والزيت، ويُقلب الخليط حتى يتجانس تمامًا.

بعد ذلك تُضاف قطع الفراخ إلى التتبيلة، وتُقلب جيدًا حتى تتغطى كل قطعة بالكامل. من الأفضل تغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل أن يُترك ليلة كاملة للحصول على أفضل نكهة ممكنة ولحم طري

طريقة الشوي

يمكن شوي الفراخ بعدة طرق حسب الإمكانيات المتاحة في المنزل:

١- الشوي في الفرن

سخّني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي الفراخ في صينية مبطنة بورق فويل ومشحوطة بقليل من الزيت.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 40–50 دقيقة، مع تشغيل الشواية في آخر 10 دقائق للحصول على لون ذهبي جميل.

يمكن دهن الفراخ بقليل من التتبيلة المتبقية أثناء الشوي لزيادة النكهة.

٢- الشوي على الشواية الكهربائية

تُسخّن الشواية جيدًا، ثم تُرص قطع الدجاج عليها.

تُشوى لمدة 30–40 دقيقة مع التقليب حتى تنضج تمامًا وتكتسب اللون المشوي المحبب.

٣- الشوي على الفحم (الطريقة الأفضل للطعم)

تُجهّز الشواية ويُشعل الفحم حتى يتحول للجمر.

تُرص قطع الفراخ على الشواية مع التقليب المستمر.

يمكن وضع قطعة فحم مشتعلة داخل طبق صغير داخل صينية الفراخ لتدخينها إذا كانت مشوية في الفرن.

فراخ مشوية بتتبيلة الزبادي

طرق تقديم الفراخ المشوية بالزبادي

تُقدّم هذه الوصفة مع أطباق جانبية عديدة مثل:

الأرز البسمتي بالخضار.

البطاطس المشوية أو المهروسة.

سلطة الزبادي بالخيار.

سلطة خضراء طازجة.

عيش عربي وخضار مشوي لمن يفضلون الوجبات الصحية.

فوائد هذه الوصفة الصحية

الفراخ المشوية بالزبادي تعد خيارًا مثاليًا للنساء اللاتي يبحثن عن وجبة قليلة الدهون وغنية بالبروتين. فالزبادي لا يضيف فقط نكهة رائعة، بل يساهم أيضًا في تحسين الهضم ويمنح الدجاج نعومة مميزة. كما أن الشوي يعتبر خيارًا صحيًا مقارنة بالقلي، مما يجعل الطبق مناسبًا للريجيم وللحفاظ على الوزن.

