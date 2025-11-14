طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة في الفرن

18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن ورق العنب، طاجن ورق العنب باللحمة من أشهى وأفخم الأطباق الشرقية التي يحبها الجميع، ومميزة فى العزومات والمناسبات.

وطريقة عمل طاجن ورق العنب، سهلة، فهو يجمع بين نكهة ورق العنب المميز وحشوة الأرز بالإضافة إلى طبقة اللحم اللذيذة التي تمنحه طعم غني وقيمة غذائية عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة.

مكونات عمل طاجن ورق العنب باللحمة:-

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى جيدا

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مبشورة أو مفرومة

½ كوب بقدونس مفروم

¼ كوب شبت مفروم

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة نعناع ناشف اختياري

عصير نصف ليمونة

½ كيلو ورق عنب طازج أو محفوظ

½ كيلو لحم مقطع قطع صغيرة أو شرائح يفضل لحم كتف أو موزة

1 بصلة شرائح

2 ثمرة طماطم شرائح

1 فص ثوم كبير مهروس

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

كوب مرقة لحم أو ماء مغلي

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

شرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة:-

في وعاء كبير، ضعي الأرز بعد غسله وتصفيته.

أضيفي البصل المفروم والطماطم المبشورة وجميع الخضرة.

ضعي صلصة الطماطم والزيت وجميع التوابل.

اخلطي المكوّنات جيدا حتى تتجانس.

أضيفي عصير الليمون في النهاية واخلطي مرة أخرى.

لا يطهى الأرز قبل الاستخدام، فهو ينضج داخل الطاجن.

اغلي ماء على النار، ثم اسلقي ورق العنب لمدة دقيقة إلى دقيقتين فقط حتى يلين، ثم صفيه من الماء واتركيه يبرد.

إذا كان محفوظ اغسليه جيدا لإزالة الملوحة الزائدة، واسلقيه لمدة دقيقتين فقط ليصبح طري ومناسب للف.

ادهني قاع الطاجن بالسمن.

ضعي شرائح الطماطم في القاع، ثم شرائح البصل.

رتبي قطع اللحم فوقها، وتبلي اللحم برشة ملح وفلفل.

يمكن إضافة فص ثوم مهروس فوق اللحم لزيادة النكهة.

افردي ورقة العنب بحيث يكون الوجه الخشن لأعلى والناعم لأسفل.

ضعي كمية مناسبة من الحشوة في الوسط.

اثني الجوانب ولفي الورقة بإحكام.

كرري الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ضعي أصابع ورق العنب فوق اللحم بشكل دائري أو طولي حتى يمتلئ الطاجن.

احرصي على ترك مساحة بسيطة لأن الأرز يتمدد أثناء النضج.

ضعي بعض شرائح الليمون بين الطبقات أو على السطح.

ولتحضير صلصة التسوية، في وعاء صغير اخلطي كوب مرقة لحم أو ماء ساخن، وملعقة كبيرة صلصة طماطم، وملعقة صغيرة ملح، وعصير نصف ليمونة، وملعقة سمن صغيرة.

اسكبي الخليط فوق ورق العنب حتى يغطيه بمقدار بسيط.

غطي الطاجن بورق ألومنيوم بإحكام.

أدخليه فرن ساخن على درجة 180 إلى 200°C لمدة ساعة إلى ساعة ونصف.

افتحي الغطاء في آخر 10 دقائق لتحمير السطح.

اتركي الطاجن يرتاح 10 دقائق قبل التقديم حتى تتماسك المكونات.

لضمان نجاح ورق العنب في الطاجن، لا تكثري من الأرز داخل اللفة حتى لا تتفتح.

لا تضيفي مرقة كثيرة كي لا يصبح الطاجن معجن.

إضافة الليمون تعطي نكهة مميزة وتساعد على تماسك الورق.

التسوية على نار هادئة أو فرن متوسط تعطي أفضل نتيجة.

يمكن إضافة رشة سكر بسيطة جدا إذا كان ورق العنب حامض.

يقدم طاجن ورق العنب باللحمة ساخن، ويمكن تزيينه بشرائح الليمون والبقدونس.

يقدم بجانب الزبادي أو السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.

