الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة في الفرن

طاجن ورق العنب باللحمة
طاجن ورق العنب باللحمة
18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن ورق العنب، طاجن ورق العنب باللحمة من أشهى وأفخم الأطباق الشرقية التي يحبها الجميع، ومميزة فى العزومات والمناسبات.

وطريقة عمل طاجن ورق العنب، سهلة، فهو يجمع بين نكهة ورق العنب المميز وحشوة الأرز بالإضافة إلى طبقة اللحم اللذيذة التي تمنحه طعم غني وقيمة غذائية عالية. 

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة.

مكونات عمل طاجن ورق العنب باللحمة:-

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى جيدا 

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مبشورة أو مفرومة

½ كوب بقدونس مفروم

¼ كوب شبت مفروم

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة نعناع ناشف اختياري

عصير نصف ليمونة

½ كيلو ورق عنب طازج أو محفوظ

½ كيلو لحم مقطع قطع صغيرة أو شرائح يفضل لحم كتف أو موزة

1 بصلة شرائح

2 ثمرة طماطم شرائح

1 فص ثوم كبير مهروس

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

كوب مرقة لحم أو ماء مغلي

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

شرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة 
طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة 

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة:-

  • في وعاء كبير، ضعي الأرز بعد غسله وتصفيته.
  • أضيفي البصل المفروم والطماطم المبشورة وجميع الخضرة.
  • ضعي صلصة الطماطم والزيت وجميع التوابل.
  • اخلطي المكوّنات جيدا حتى تتجانس.
  • أضيفي عصير الليمون في النهاية واخلطي مرة أخرى.
  • لا يطهى الأرز قبل الاستخدام، فهو ينضج داخل الطاجن.
  • اغلي ماء على النار، ثم اسلقي ورق العنب لمدة دقيقة إلى دقيقتين فقط حتى يلين، ثم صفيه من الماء واتركيه يبرد.
  • إذا كان محفوظ اغسليه جيدا لإزالة الملوحة الزائدة، واسلقيه لمدة دقيقتين فقط ليصبح طري ومناسب للف.
  • ادهني قاع الطاجن بالسمن.
  • ضعي شرائح الطماطم في القاع، ثم شرائح البصل.
  • رتبي قطع اللحم فوقها، وتبلي اللحم برشة ملح وفلفل.
  • يمكن إضافة فص ثوم مهروس فوق اللحم لزيادة النكهة.
  • افردي ورقة العنب بحيث يكون الوجه الخشن لأعلى والناعم لأسفل.
  • ضعي كمية مناسبة من الحشوة في الوسط.
  • اثني الجوانب ولفي الورقة بإحكام.
  • كرري الخطوات حتى تنتهي الكمية.
  • ضعي أصابع ورق العنب فوق اللحم بشكل دائري أو طولي حتى يمتلئ الطاجن.
  • احرصي على ترك مساحة بسيطة لأن الأرز يتمدد أثناء النضج.
  • ضعي بعض شرائح الليمون بين الطبقات أو على السطح.
  • ولتحضير صلصة التسوية، في وعاء صغير اخلطي كوب مرقة لحم أو ماء ساخن، وملعقة كبيرة صلصة طماطم، وملعقة صغيرة ملح، وعصير نصف ليمونة، وملعقة سمن صغيرة.
  • اسكبي الخليط فوق ورق العنب حتى يغطيه بمقدار بسيط.
  • غطي الطاجن بورق ألومنيوم بإحكام.
  • أدخليه فرن ساخن على درجة 180 إلى 200°C لمدة ساعة إلى ساعة ونصف.
  • افتحي الغطاء في آخر 10 دقائق لتحمير السطح.
  • اتركي الطاجن يرتاح 10 دقائق قبل التقديم حتى تتماسك المكونات.
  • لضمان نجاح ورق العنب في الطاجن، لا تكثري من الأرز داخل اللفة حتى لا تتفتح.
  • لا تضيفي مرقة كثيرة كي لا يصبح الطاجن معجن.
  • إضافة الليمون تعطي نكهة مميزة وتساعد على تماسك الورق.
  • التسوية على نار هادئة أو فرن متوسط تعطي أفضل نتيجة.
  • يمكن إضافة رشة سكر بسيطة جدا إذا كان ورق العنب حامض.
  • يقدم طاجن ورق العنب باللحمة ساخن، ويمكن تزيينه بشرائح الليمون والبقدونس.
  • يقدم بجانب الزبادي أو السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.
txt

طريقة عمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة

txt

استشارى تغذية: محشى الكرنب وورق العنب مسموح بهما فى الدايت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ورق العنب محشى ورق العنب طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة مكونات عمل طاجن ورق العنب الشيف نورهان القاضى طريقة عمل طاجن ورق العنب

مواد متعلقة

طريقة عمل طاجن الخضار باللحمة، أكلة لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل طاجن الكرشة بالصلصة فى الفرن بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل طاجن اللسان عصفور باللحمة فى الفرن

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك لعزومة مميزة

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

كأس العالم للناشئين، تأهل فرنسا ومالي لدور الـ 16

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان تتقدم على مصر بهدفين في الشوط الأول

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، تصفيات كأس العالم 2026.. البرازيل أمام السنغال وتونس وديًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية