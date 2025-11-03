طريقة عمل صدور فراخ محشية سبانخ وجبن موتزاريلا، وجبة بطعم المطاعم لأسرتك

طريقة عمل صدور فراخ محشية سبانخ وجبن موتزاريلا، إذا كنتِ تبحثين عن وصفة تجمع بين الطعم اللذيذ، الشكل الشهي، والقيمة الغذائية العالية، فصدور الفراخ المحشية بالسبانخ والجبن الموتزاريلا هي الخيار المثالي.





هذا الطبق يعتبر من الأطباق الفاخرة التي تقدَّم في المطاعم، ولكنه في الحقيقة سهل التحضير جدًا ويمكنك تقديمه في العزومات أو كوجبة غداء فخمة لعائلتك.



السبانخ تمنح الطبق قيمة غذائية عالية لأنها غنية بالحديد، الألياف، والفيتامينات المهمة لصحة الجسم والبشرة، بينما تضيف جبن الموتزاريلا القوام الكريمي والطعم الذائب الرائع الذي يجعل كل لقمة لا تُقاوَم.

إلى جانب ذلك، فإن استخدام صدور الفراخ يجعل الطبق قليل الدسم نسبيًا ومناسبًا لمن يتبعون نمط غذاء صحي.





مكونات عمل صدور فراخ محشية سبانخ



لتحضير الفراخ:

4 صدور فراخ كبيرة، مخلية

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو أوريجانو

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي للقلي



للحشو:

كوب سبانخ طازجة مفرومة (أو مجمدة بعد تصفيتها جيدًا)

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

فصان ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

ربع كوب جبنة كريمية (اختياري لزيادة القوام الكريمي)

رشة فلفل أسود

رشة ملح

صدور فراخ محشية سبانخ

طريقة التحضير بالتفصيل



1. تجهيز الفراخ

ابدئي بغسل صدور الفراخ جيدًا وتجفيفها بمناديل المطبخ. قومي بعمل شق عرضي في كل صدر فراخ لعمل ما يشبه "الجيب" للحشو، مع الانتباه ألا يفتح الصدر من الجهة الأخرى حتى لا يخرج الحشو أثناء الطهي.

تبَّلي الصدور من الداخل والخارج بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، الزعتر وعصرة الليمون. اتركيها تتشرب التتبيلة لمدة 20 دقيقة على الأقل، ويفضل ساعة كاملة إن أمكن.

2. تحضير الحشو

في مقلاة متوسطة، ضعي زيت الزيتون ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا. أضيفي الثوم وقلبيه قليلًا حتى تفوح رائحته. بعد ذلك ضعي السبانخ وقلبي حتى تذبل تمامًا ويتبخر أي ماء منها.

ارفعي الخليط من النار واتركيه ليبرد قليلًا، ثم أضيفي الموتزاريلا والجبنة الكريمية ورشة فلفل أسود وقلبي حتى يتجانس الخليط.

3. حشو الفراخ

باستخدام ملعقة صغيرة، املئي كل جيب في صدور الفراخ بخليط السبانخ والجبن. يمكنك غلق الفتحة بعيدان الأسنان الخشبية لضمان عدم خروج الحشو أثناء القلي أو السواء.

4. تسوية الفراخ

سخّني ملعقة زيت في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة. ضعي صدور الفراخ واتركيها تتحمر من الجانبين حتى تحصل على لون ذهبي رائع، حوالي 3-4 دقائق لكل جانب.

بعدها لديك خياران:



إكمال التسوية على النار على نار هادئة مع تغطية الصينية لمدة 10-12 دقيقة.



أو إدخالها الفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة لضمان نضجها بالكامل والحصول على قوام رائع.



إذا رغبتِ، يمكنكِ إضافة قليل من مرقة الفراخ أو الماء للطاسة وتغطيتها بحيث تتبخر وتعطي صدور الفراخ طراوة إضافية.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة



تأكدي أن صدور الفراخ ليست سميكة جدًا، ويمكنكِ طرقها قليلًا لتصبح متساوية في السمك.

لا تكتري الحشو حتى لا يخرج أثناء الطهي.

لو استخدمتِ السبانخ المجمدة، اضغطي عليها جيدًا لتصفية الماء حتى لا تؤثر على قوام الحشو.

يمكنكِ إضافة الفطر (المشروم) المفروم للحشو لإضافة نكهة لذيذة.

الجبنة الشيدر تمنح طعم قوي، يمكنكِ مزجها مع الموتزاريلا إذا رغبتِ.

اقتراحات للتقديم

قدمي صدور الفراخ المحشية مع:

بطاطس بيوريه بالكريمة

خضار سوتيه أو سلطة خضراء

مكرونة بصوص أبيض خفيف

أو أرز بالشعرية

ولا تنسي تزيين الطبق ببشر جبن قليل فوق الوجه وبعض البقدونس المفروم لإضفاء شكل جميل وشهي.

صدور الفراخ المحشية بالسبانخ وجبن الموتزاريلا ليست مجرد وصفة، بل تجربة طعام متكاملة تجمع بين القيمة الغذائية والطعم الشهي والمظهر الفاخر.

تحضيرها بسيط، ومكوناتها متاحة في كل بيت، والأهم أنها مناسبة للعائلات ولمن يحب تناول أكل صحي ولكنه في نفس الوقت لذيذ ومُشبِع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.