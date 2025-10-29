طريقة عمل طاجن الكرشة بالصلصة فى الفرن بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل طاجن الكرشة بالصلصة، الكرشة من أشهر الأكلات الشعبية التى تقدم فى مصر بعض الدول العربية والآسيوية، ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل طاجن الكرشة بالصلصة، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون ذات مذاق مميز ولا يقاوم، خاصة أنها يقدسه معظم الرجال ويسعدهم كثيرا.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل طاجن الكرشة بالصلصة فى الفرن.

مكونات عمل طاجن الكرشة:-

1 كيلو من الكرشة مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم

عصير ليمونتين

نصف كوب من الخل الأبيض

3 ملاعق كبيرة من الدقيق

ماء مغلي للتنظيف

ورق لورى

حبة بصل مقطعة أرباع

2 فص ثوم

رشة ملح

لتحضير الصلصة:

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن البلدي

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مفروم

3 حبات طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم (صلصة جاهزة)

نصف كوب من مرق اللحم أو الماء الساخن

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة كمون

رشة شطة اختياري حسب الرغبة

رشة كسبرة ناشفة

ورقة لورا

رشة سكر صغيرة لمعادلة طعم الطماطم

طريقة عمل طاجن الكرشة بالصلصة فى الفرن:-

ضعي الكرشة في وعاء كبير واغمريها بالماء الساخن لمدة 10 دقائق حتى يسهل إزالة الطبقة الخارجية الداكنة.

افركيها جيدا بالدقيق والخل والليمون، ثم اشطفيها بالماء عدة مرات حتى تصبح نظيفة تمامًا وبيضاء اللون.

يمكن غلي الكرشة لمدة 10 دقائق في ماء به ورق لورا وبصلة وفص ثوم لإزالة أي رائحة غير مرغوبة، ثم تصفى وتغسل مرة أخرى.

بعد تنظيف الكرشة، ضعيها في حلة كبيرة مع ماء مغلي وورق لورا وبصلة مقطعة ورشة ملح.

اتركيها على نار متوسطة حتى تصبح نصف سواء (حوالي 45 دقيقة إلى ساعة حسب نوع الكرشة).

أخرجيها من الماء واتركيها تبرد قليلا، ثم قطّعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

في مقلاة عميقة، سخني الزيت أو السمن على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الثوم المفروم وقلبي حتى تظهر رائحته.

ضعي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم وقلبي جيدا.

أضيفي المرق أو الماء الساخن مع التوابل (ملح، وفلفل، وكمون، وكسبرة، وشطة، وورقة لورا، وسكر بسيط).

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة جيدا وتصبح سميكة القوام.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في طاجن فخاري أو صينية فرن، ضعي الكرشة المسلوقة ووزعي فوقها الصلصة المتسبكة.

قلبي المكونات برفق حتى تتشرب الكرشة من نكهة الصلصة.

يمكن إضافة شرائح فلفل أخضر أو فلفل حار لمذاق أقوى.

غطي الطاجن بورق فويل وأدخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت، أزيلي الفويل واتركي الطاجن في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية ليأخذ وجه محمر وشهي.

قدمي طاجن الكرشة بالصلصة ساخن مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي وسلطة خضراء أو سلطة الطحينة.

يمكن تزيينه برشة بقدونس مفروم لإضافة لون ونكهة طازجة.

