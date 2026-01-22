أسامة الأزهري مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: لا عمران بلا أمان

18 حجم الخط

تقدّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- بخالص التهنئة إلى اللواء محمود توفيق -وزير الداخلية- بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمِّنًا جهود رجال الشرطة المصرية المخلصة في حفظ أمن الوطن واستقراره؛ موضحًا أنه لا عمران بلا أمان، وأنه لا أمان بغير العيون التي تسهر على أمن المواطن وصون الوطن.

وزير الأوقاف يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة



وأكد وزير الأوقاف أن ذكرى عيد الشرطة تُجسِّد بطولات وتضحيات رجال الشرطة الأوفياء، الذين يقدمون أروع صور البذل والفداء دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمن المواطنين ومقدرات الدولة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وفي سياق متصل بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، متوجهًا فيها إلى جميع قيادات وضباط وجنود هيئة الشرطة، بأخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بهذه المناسبة.



بطولات رجال الشرطة المصرية في سجل النضال الوطني

وأضاف رئيس الوزراء: "إن هذه المناسبة الغالية التي جاءت تخليدًا لبطولات رجال الشرطة المصرية في سجل النضال الوطني، ستظل تُجدد في وجدان أبناء الشعب المصري العظيم، مشاعر الفخر والاعتزاز تجاه تضحيات رجال الشرطة البواسل، الذين يُمارسون دورهم الوطني بدأبٍ وإخلاصٍ وتفان؛ في صون أمن الوطن ومُقدراته، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ضاربين أروع الأمثلة في البذل والفداء".

