العثور على 4 جثث بالملاحات بالقرب من الطريق الساحلي في الإسكندرية

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، جهودها لكشف تفاصيل وملابسات العثور على 4 جثث داخل ملاحات بالقرب من الطريق الساحلي دائرة قسم كرموز.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بتلقي بلاغ يفيد بالعثور على جثث مجهولة داخل ملاحات بدائرة قسم كرموز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المارة والمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويجري فريق من إدارة البحث الجنائي جهودهم لتحديد هوية المتوفين، وفحص بلاغات التغيب في نطاق محافظة الإسكندرية، كما يجرى فحص المترددين على الطريق بمنطقة العثور على الجثث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، مع استمرار التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.