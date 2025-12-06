محامي الزمالك يكشف موقف النادي من أزمة فسخ عقود اللاعبين

18 حجم الخط

أكد محمد متولي، محامي نادي الزمالك، أن الأوضاع القانونية المتعلقة بملفات اللاعبين الأجانب داخل النادي لا تزال تحت السيطرة، موضحًا أن بعض اللاعبين لا يملكون حق فسخ عقودهم في الوقت الحالي وفق اللوائح.

توضيحات محامي الزمالك بشأن أزمة فسخ عقود اللاعبين

وقال متولي إن اللاعب محمود بنتايك لا يحق له فسخ تعاقده في الوقت الراهن، موضحًا أنه "حصل على جزء من مستحقاته المالية، ولا يحق له تقديم إنذار رسمي إلا بعد مرور شهرين كاملين، ويتبقى منها عشرة أيام ".

وأضاف أنه بعد تقديم الإنذار ومرور 15 يومًا يصبح بإمكان اللاعب اتخاذ خطوة فسخ العقد من طرف واحد.

وكشف محامي الزمالك عن وجود تواصل مع محامي اللاعب، بعد تلقي النادي خطابًا من بنتايك يفيد بفسخ العقد من طرف واحد، إلا أن نادي الزمالك لم يتلقَّ أي رد حتى الآن.

وأشار متولي إلى أن جميع اللاعبين الأجانب في الزمالك قدموا إنذارات للحصول على مستحقاتهم باستثناء سيف الدين الجزيري، بينما أكد أن اللاعب خوان بيزيرا لا يملك أيضًا حق فسخ تعاقده في الوقت الحالي، كونه حصل على جزء من مستحقاته ولم يكتمل بعد المدة القانونية المحددة بشهرين.

واختتم محامي الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يوجد أي لاعب محلي قدّم إنذارًا ضد النادي خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الإدارة تحاول إنهاء جميع الملفات المالية بشكل سريع لضمان استقرار الفريق.

