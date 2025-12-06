السبت 06 ديسمبر 2025
مرموش على الدكة، تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند، في الخامسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام سندرلاند، في ظل اعتماد المدرب بيب جوارديولا مدرب السيتي على إيرلينج هالاند وفيل فودين وجيريمي دوكو في الخط الهجومي.

تشكيل مانشستر سيتي  أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناندو سيلفا، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن سندرلاند لديه 23 نقطة في المركز السادس.

ترتيب الدوري الإنجليزي 


1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 28 نقطة
3- أستون فيلا 27 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- مانشستر يونايتد 22
9- ليفربول 22 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان.

