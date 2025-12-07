باريس سان جيرمان يكتسح رين بخماسية نظيفة في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

حقق باريس سان جيرمان فوزا ساحقا على مضيفه رين 5-0 في مواجهة متقاربة على ملعب بارك دي برينس في الدوري الفرنسي.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن لين، بينما تجمد رصيد رين إلى 24 نقطة في المركز السادس.

باريس يفوز على رين

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة، وسجل هدف الافتتاح في الدقيقة 28 عن طريق كفاراتسخيليا مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 39 عبر مايولو.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن سان جيرمان من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق كافاراتسكيليا وأضاف سان جيرمان الهدف الرابع في الدقيقة 88 عن طريق باير.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+2، أنهى راموس الهدف بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

