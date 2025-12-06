هشام نصر: نحتاج لدعم رجال الأعمال وتسهيلات الدولة لإنقاذ الزمالك

18 حجم الخط

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال ظهوره عبر قناة النادي، أن إدارة الزمالك الحالية تواجه تحديات كبيرة تستلزم تضافر الجهود من جميع الأطراف، مشددًا على أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي هي السبب الرئيسي خلف حالة الإحباط التي يشعر بها الجمهور واللاعبون.

تصريحات هشام نصر

وقال نصر إن تغيير الإدارة في الوقت الحالي لن يكون الحل، مضيفًا: "لو مشينا دلوقتي، اللي هييجي هيقابل نفس المشاكل؟ النادي محتاج دعم رجال الأعمال، ومساندة الدولة، ودعم الجماهير."

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن النادي لا يطلب دعمًا ماليًا مباشرًا من الدولة، بل يحتاج إلى تسهيلات إجرائية لتسهيل العمل داخل النادي: "إحنا مش محتاجين فلوس من الدولة، إحنا محتاجين تسهيلات. مقدمين على أبلكيشن ومشروعات إنشائية.. يا جماعة سرّعوا لنا الإجراءات."

وتحدث نصر عن غياب الحلول الاستثمارية الكبيرة بعد توقف مشروع أرض أكتوبر، قائلًا: "معندناش حلول بنفس حجم مشروع أكتوبر. محتاجين حلول واقعية وسريعة عشان نقدر ننقذ النادي."

وشكر الجماهير على دعمها المستمر رغم الظروف الصعبة، موضحًا أن الأزمة المالية هي العامل الأكبر الذي يؤثر على الحالة العامة داخل الفريق: "كتر خير الجمهور.. خليكوا ورا الفرقة. الإحباط سببه نقص الماديات."

وأضاف أن الإدارة كانت تبني خطتها المالية على أرض أكتوبر، ومع سحبها اضطر النادي لإعادة التفكير في بدائل لتعويض غياب هذا المشروع: "كنا حاطين التدفق المالي بناء على أرض أكتوبر، ولما اتسحبت لازم نعيد التفكير في حاجات تانية تعوضنا."

وحول قرار عودة أرض أكتوبر من عدمه، أكد نصر أن الأمر بالكامل بيد الدولة، قائلًا: "قرار عودة أرض أكتوبر في يد الدولة. ولازم نكون جاهزين لكل الاحتمالات. وبعد كل المدة دي، معرفش موعد عودتها."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.