أنشيلوتي: المغرب الخصم الأصعب للبرازيل في مجموعتنا بكأس العالم

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن مواجهة المغرب ستكون الأصعب في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية الدخول بثقة وتركيز في جميع المباريات من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو صدارة المجموعة.

أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة المغرب

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحف البرازيلية: "هدفنا إنهاء دور المجموعات في الصدارة… علينا الفوز بالمباريات الثلاث، والمغرب أصعب خصومنا. نحتاج إلى الثقة والهدوء لتحقيق ذلك."

وأضاف المدرب المخضرم أن فريقه يملك الجودة والقدرات اللازمة لتقديم أداء قوي، لكنه شدد على ضرورة احترام جميع المنافسين وعدم التراخي في أي لحظة خلال البطولة.

وتأتي مواجهة المغرب كاختبار جدي لطموحات البرازيل في مشواره بكأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب المغربي في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، حيث كان قد حقق أفضل إنجاز له في مونديال 2022 الذي أقيم في قطر، عندما حصل على المركز الرابع بعد خسارته في لقاء الترتيب ضد كرواتيا.

ويتواجد منتخب المغرب رفقة البرازيل وهايتي بالإضافة إلى منتخب اسكتلندا في المجموعة الثالثة بعد قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ التي أقيمت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور رئيس الفيفا ورئيس امريكا دونالد ترامب بالإضافة إلى مندوبي المنتخبات المشاركة في المونديال والذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخب بدلا من 32 منتخب كما كان يحدث في النسخ السابقة للمونديال.

