انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

شهدت أغلب أحياء مدينة 6 أكتوبر خلال الساعات الماضية ضعفًا وانقطاعًا ملحوظًا في مياه الشرب، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة مع استمرار المشكلة لفترات طويلة دون إعلان رسمي يوضح أسباب الانقطاع.

ووفقًا لشكاوى الأهالي، فإن الانقطاع شمل عددًا من القطاعات الحيوية داخل المدينة، منها الحي الثامن والحي الثاني، مما دفع السكان إلى تقديم طلبات عاجلة لجهاز مدينة 6 أكتوبر للتدخل الفوري ومعالجة الأزمة، بالإضافة إلى توفير سيارات خزان مياه متنقلة للتعويض عن الانقطاع، خصوصًا في الأحياء الأكثر تضررًا.

مطالبات ببيان رسمي يكشف أسباب ضعف المياه

وطالب المواطنون بضرورة إصدار بيان رسمي يكشف أسباب ضعف المياه، سواء كان ناتجًا عن أعمال صيانة، أو أعطال مفاجئة، أو خفض لضغط الشبكات، كما دعوا إلى تحديد المدة المتوقعة لعودة الخدمة بشكل كامل، حرصًا على تمكين الأسر والمحال التجارية والمنشآت الخدمية من ترتيب أوضاعها.

ويتوقع أن يصدر جهاز المدينة قريبًا توضيحًا رسميًا حول الأسباب الفنية وراء هذه الأزمة وخطته للتحرك السريع لاحتوائها، إلى جانب تسيير سيارات مياه نقية لبعض النقاط الحيوية لحين الانتهاء من إجراءات الإصلاح.

