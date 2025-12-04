غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان كليًا لمدة 3 أيام/ وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة 2025/12/5 وحتى صباح الأحد 2025/12/7، خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا.

وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) والقيام بأعمال الشدّات المعدنية لعدد (12) برجًا معدنيًا بطول (120 مترًا) ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل سيتم تنفيذ الأعمال بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

التحويلات المرورية

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية لتسهيل الحركة ومنع التكدسات:

التحويلة المرورية الأولى:

المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال سيرها تجاه ميدان لبنان:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

التحويلة المرورية الثانية:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المركبات.

وأكدت المحافظة أن الحركة المرورية في الاتجاه الآخر من شارع 26 يوليو تعمل بصورة طبيعية دون أي تأثير.

