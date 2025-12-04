الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام

26 يوليو
26 يوليو
18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة  غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان كليًا لمدة 3 أيام/ وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة 2025/12/5 وحتى صباح الأحد 2025/12/7، خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا.

وذلك  في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) والقيام بأعمال الشدّات المعدنية لعدد (12) برجًا معدنيًا بطول (120 مترًا) ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل سيتم تنفيذ الأعمال بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

التحويلات المرورية

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية لتسهيل الحركة ومنع التكدسات:

التحويلة المرورية الأولى:

المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال سيرها تجاه ميدان لبنان:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

التحويلة المرورية الثانية:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المركبات.

وأكدت المحافظة أن الحركة المرورية في الاتجاه الآخر من شارع 26 يوليو تعمل بصورة طبيعية دون أي تأثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتجاه ميدان لبنان 6 أكتوبر التحويلات المرورية جامعة الدول العربية شارع 26 يوليو شارع جامعة الدول شارع جامعة الدول العربية شارع وادي النيل شارع السودان شارع ٢٦ يوليو محطة مونوريل وادي النيل

مواد متعلقة

مصر تستقبل وزراء البيئة بالمتوسط في احتفالية كبرى ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة COP 24

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

لليوم الثاني على التوالي، تواصل فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة بالقاهرة

بعد شكوى البعض، مصدر بالجيزة يكشف موعد عودة المياه لطبيعتها بعد إصلاح كسر الخط الرئيسي

بقرار وزاري، إعلان مساحات جديدة بالبحر الأحمر منطقة محميات طبيعية ويمنع استغلالها المخالف

طوارئ في الجيزة بسبب انقطاع المياه، سيارات للشرب أمام المساجد والشوارع الرئيسية

محافظ الجيزة يتابع غلق اللجان الانتخابية بالدائرة الثامنة من داخل مركز السيطرة

محافظ الجيزة يتابع جهود إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

كأس العرب، شوط أول سلبي بين منتخبي قطر وسوريا

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

خالد الغندور يكشف أخر تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

ما حقيقة وجود توتر بالعلاقات وتضارب مصالح بين مصر والسعودية؟ وزير الخارجية يغلق باب الفتنة

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads