بعد شكوى البعض، مصدر بالجيزة يكشف موعد عودة المياه لطبيعتها بعد إصلاح كسر الخط الرئيسي

اصلاح خط المياه
اصلاح خط المياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين، وهو الخط الذي تسبب عطله في تأثر خدمة المياه بعدد من المناطق الحيوية في المحافظة.

عودة المياه هن المناطق المقطوعة عنها تديريجيا

وتزامنا مع شكاوى بعض المواطنين باستمرار انقطاع المياه رغم إصلاح الخط، أوضح مصدر بمحافظة الجيزة أن ضخ المياه يعود تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، وتشمل: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل، مشيرا إلى أن عودة الخدمة ستتم بشكل كامل خلال فترة قصيرة بعد استقرار الضغوط داخل الشبكات.

ومن جانبها أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق التي شهدت انقطاعًا مؤقتًا، وذلك حتى الانتهاء من الإصلاح وضمان عودة الخدمة بصورة طبيعية وآمنة.

ويأتي هذا التحرك السريع ضمن جهود الشركة لتعزيز كفاءة شبكات المياه والتعامل الفوري مع الأعطال لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.

