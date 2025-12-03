طوارئ في الجيزة بسبب انقطاع المياه، سيارات للشرب أمام المساجد والشوارع الرئيسية

18 حجم الخط

تشهد منطقة العمرانية وبعض مناطق الطالبية والهرم بمحافظة الجيزة انقطاعًا في مياه الشرب منذ أمس بسبب كسر في الماسورة الرئيسية بجوار مستشفى أم المصريين، ما استدعى سرعة التحرك لتوفير بدائل للمواطنين.

أماكن تواجد سيارات المياه الصالحة للشرب

وفي هذا الإطار، قامت محافظة الجيزة بتسيير سيارات طوارئ لتوزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين في مواقع محددة لتخفيف آثار الانقطاع، حيث تتواجد إحدى السيارات حاليًا بجوار مسجد الإمام علي في شارع مستشفى الصدر، بينما يمكن للمواطنين أيضًا التوجه إلى شارع السلام بالعمرانية الشرقية، أمام مطعم أبو دومه على أول شارع مدحت رشدي، حيث تتواجد سيارة أخرى لتوزيع المياه.

وأكدت محافظة الجيزة على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية عند استلام المياه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء الانتظار، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إصلاح الكسر في أسرع وقت لضمان عودة المياه إلى المنطقة بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.