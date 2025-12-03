الأربعاء 03 ديسمبر 2025
طوارئ في الجيزة بسبب انقطاع المياه، سيارات للشرب أمام المساجد والشوارع الرئيسية

سيارات مياه الشرب
سيارات مياه الشرب
تشهد منطقة العمرانية وبعض مناطق الطالبية والهرم بمحافظة الجيزة انقطاعًا في مياه الشرب منذ أمس بسبب كسر في الماسورة الرئيسية بجوار مستشفى أم المصريين، ما استدعى سرعة التحرك لتوفير بدائل للمواطنين.

 

أماكن تواجد سيارات المياه الصالحة للشرب

وفي هذا الإطار، قامت محافظة الجيزة بتسيير سيارات طوارئ لتوزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين في مواقع محددة لتخفيف آثار الانقطاع، حيث تتواجد إحدى السيارات حاليًا بجوار مسجد الإمام علي في شارع مستشفى الصدر، بينما يمكن للمواطنين أيضًا التوجه إلى شارع السلام بالعمرانية الشرقية، أمام مطعم أبو دومه على أول شارع مدحت رشدي، حيث تتواجد سيارة أخرى لتوزيع المياه.

وأكدت محافظة الجيزة على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية عند استلام المياه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء الانتظار، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إصلاح الكسر في أسرع وقت لضمان عودة المياه إلى المنطقة بشكل طبيعي.

 

