أخبار مصر
أخبار مصر

مصر تستقبل وزراء البيئة بالمتوسط في احتفالية كبرى ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة COP 24

احتفالية وزارء البيئة
احتفالية وزارء البيئة
نظّمت وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة القاهرة احتفالية كبرى مساء اليوم بحديقة الأندلس الأثرية، بحضور وزراء البيئة والسفراء وممثلي 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، في إطار فعاليات الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة COP 24.

ورحّبت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضيوف مصر المشاركين في المؤتمر، مؤكدة تطلعها إلى أن تشهد الاجتماعات مناقشات مثمرة تدعم الحوار البنّاء وتُعزّز العمل المشترك من أجل حماية بيئة البحر المتوسط وتطوير آليات التعاون الإقليمي.

حضور رفيع المستوى

وشهدت الاحتفالية مشاركة عدد من القيادات والمسئولين، من بينهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وزراء البيئة والسفراء وممثلو 21 دولة متوسطية، وقيادات وزارة البيئة وممثلو الوزارات الشريكة في تنظيم المؤتمر.


فعاليات ثقافية وتراثية

وتضمّن برنامج الاحتفالية جولة تعريفية داخل حديقة الأندلس عقب تطويرها، حيث اطّلع الحضور على تاريخ الحديقة ومعالمها التراثية، كما قاموا بزيارة معرض الأشغال اليدوية والتراثية المقام على هامش الفعاليات، إلى جانب الاستماع لفقرات موسيقية قدّمها أوركسترا جمعية النور والأمل في أجواء احتفالية تعكس روح الثقافة المصرية.

رسالة مصر إلى دول المتوسط

وخلال كلمتها، شددت الدكتورة منال عوض على أن استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة تمثل رسالة التزام واضحة بدعم جهود حماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، مؤكدة أن العمل المشترك بين الدول المشاركة يُعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للمنطقة.

وتأتي فعاليات المؤتمر ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز دورها الإقليمي في القضايا البيئية وحماية النظم البيئية البحرية، وتحقيق التنمية المستدامة في دول البحر المتوسط. 

