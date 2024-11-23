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شيخ عرب الغربية: الجلسات العرفية تشكل جسورًا من التفاهم والوئام بين المجتمع وهذه شروط المُحكم العرفي

شيخ عرب الغربية،
شيخ عرب الغربية، فيتو

يُعدُّ شيخ عرب محافظة الغربية المهندس عبد الفتاح الشافعي أحد أبرز الشخصيات في المجتمع الغرباوي، والذي ساهم خلال سنوات طويلة في حل آلاف القضايا والمشكلات بين المواطنين عبر الجلسات العرفية.

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وبحسب ما أكده الشافعي، يجب أن يتميز القاضي العرفي بقدرته على الاستماع لجميع الأطراف، وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة ليصل إلى حلول مرضية للمتنازعين، وتُعتبر الجلسات العرفية وسيلة ناجحة لفض المنازعات بعيدًا عن المحاكم، حيث توفر الوقت والمال وتساهم في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين الأطراف.

خلافات غير متوقعة

وفي حديثه عن أغرب القضايا التي شهدها، كشف الشيخ عن العديد من المواقف المثيرة فقد ذكر أن بعض القضايا كانت تدور حول خلافات غير متوقعة مثل النزاع على ملكية قطعة أرض بين أخوين، حيث تبين في النهاية أنهما كانا يتنازعان على أرض لم تكن ملكًا لأحدهما. 

خلاف عائلي بسبب شجرة زهور

كما تحدث عن قضية غريبة تتعلق بخلاف عائلي بسبب شجرة زهور كانت تعد رمزًا للترابط الأسري، واكتشف في الجلسة أن الخلاف نشأ بسبب فوضى في التواصل بين الأفراد.

أبرز المشكلات التي يواجهها المواطنون

وأشار شيخ عرب الغربية إلى أن أبرز المشكلات التي يواجهها المواطنون تتمثل في تراكم الديون والتفاوت الاجتماعي حيث يعجز بعض الأفراد عن سداد القروض مما يؤدي إلى نشوب خلافات عائلية أو حتى فقدان الروابط بين الجيران.

تخفيف الضغط النفسي عن المتنازعين

وأضاف أن الجلسات العرفية تساهم في تخفيف الضغط النفسي عن المتنازعين وتساهم في إيجاد حلول وسطى تراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للأطراف المتنازعة.

أهمية الجلسات العرفية في المجتمعات الريفية

وفي النهاية، أكد الشافعي أهمية الجلسات العرفية في المجتمعات الريفية، مشيرًا إلى أنها تشكل جسورًا من التفاهم والوئام بين أفراد المجتمع. 

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين العائلات والشخصيات المؤثرة لتجنب تصاعد الأزمات إلى مستويات قد تؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.

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