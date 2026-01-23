الجمعة 23 يناير 2026
رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

نتيجة الصف الخامس
نتيجة الصف الخامس الابتدائى، فيتو
نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالقاهرة
، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعلان نتائج سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026  للصف الخامس الابتدائى وذلك على الموقع الرسمي للمديرية.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا 


نتائج سنوات النقل بالقاهرة

كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على التليفون الارضى: 09000100 / 09000111، أو المحمول: 5757 او المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

ويتم الدفع قبل الاستعلام عن طريق كود فورى الذى سيظهر لك من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية. 

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أنه لا يتم إرسال النتيجة في رسالة قصيرة على المحمول، وإنما تظهر على نفس الصفحة الحالية. 

وبعد الدفع يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة الحالية والضغط على " استلام النتيجة بعد الدفع " لكى تظهر لك النتيجة.

في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعنى أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب. 

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالقاهرة

وسوف تكون النتائج متاحة لجميع الطلاب بالمدارس بداية من صباح غدا السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤

