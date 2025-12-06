السبت 06 ديسمبر 2025
ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام ليدز بعد مرور 30 دقيقة

ليفربول وليدز
تعادل فريق ليفربول، مع نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 0-0، بعد مرور 30 دقيقة، خلال المباراة المقامة بينهما اليوم السبت، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم  2025-2026.

 

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول اليوم أمام ليدز يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تواجد في آخر مباراتين رفقة ليفربول على الدكة أيضًا، حيث لم يشارك ضد وست هام، بينما لعب الشوط الثاني أمام سندرلاند.

الصورة


مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع سندرلاند، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بهدف لمثله.

الدوري الإنجليزي، مان سيتي يفوز على سندرلاند ويقلص الفارق لنقطتين مع آرسنال

محمد صلاح بديلًا، سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام ليدز


ويحتل نادي ليفربول المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، تراجع مركزًا ليتواجد بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج بعد الأسبوع الـ 14، وذلك بدلًا من المركز الثامن قبل الجولة الـ 13.

