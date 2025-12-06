السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، مان سيتي يفوز على سندرلاند ويقلص الفارق لنقطتين مع آرسنال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره سندرلاند بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

جاءت ثلاثية السيتي عن طريق دياز وجفار ديول وفودين في الدقائق 31 و35 و65.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام سندرلاند قبل أن يشارك في الدقيقة 69.

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناندو سيلفا، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.

محمد صلاح بديلا، سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام ليدز

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

مانشستر سيتي وسندرلاند 

بهذه النتيجة يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، في حين أن سندرلاند لديه 23 نقطة في المركز السابع.

مانشستر سيتي سندرلاند مانشستر سيتي أمام سندرلاند الدوري الانجليزي مرموش

