حوادث

إحالة 14 شخصا للمحاكمة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة 9 رجال و5 سيدات (لـ 5 منهم معلومات جنائية)، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة. 

 

استخدام 15 طفلا في أعمال التسول

 

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت علي  15 حدثا من المعرضين للخطر بصحبة المواطنين، حال بيعهم  السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية. 

