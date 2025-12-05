الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسائق دهس مواطنا أثناء عبوره الطريق بفيصل

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات لمتهم تسبب في مصرع شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بشارع فيصل، وتم حجز المتهم 24 ساعة علي ذمة التحريات. 

حادث مرورى بشارع الملك فيصل

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى بشارع الملك فيصل، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ. 

ومن خلال المعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة؛ مما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

وتم التحفظ على السيارة وضبط قائدها وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

