4 قرارات عاجلة في اتهام سيدة لجارها بالتعدي على نجلتها

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة لجارها بالاعتداء على ابنتها داخل مسكنه.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن إصابتها، كما أمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

تفاصيل اتهام شخص بالاعتداء على طفلة بالجيزة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد باتهام شخص بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وذكرت والدة الطفلة أن جارها المتهم استدرج ابنتها لمسكنه، واعتدى عليها.

القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.