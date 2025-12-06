السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

4 قرارات عاجلة في اتهام سيدة لجارها بالتعدي على نجلتها

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة لجارها بالاعتداء على ابنتها داخل مسكنه. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن إصابتها، كما أمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

تفاصيل اتهام شخص بالاعتداء على طفلة بالجيزة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد باتهام شخص بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وذكرت والدة الطفلة أن جارها المتهم استدرج ابنتها لمسكنه، واعتدى عليها.

القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة. 

نيابة الجيزة الجيزة أمن الجيزة

