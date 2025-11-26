الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص أمر إحالة المتهمة بالشروع في قتل طفلتها بالجيزة للمحاكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
18 حجم الخط

أحالت نيابة الجيزة الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة، أنجبتها من علاقة غير شرعية مع عشيقها بالجيزة للمحاكمة الجنائية. 

 

تفاصيل اتهام سيدة بالشروع في قتل رضيعتها بالجيزة

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة شرعت في قتل رضيعتها فلذة كبدها - والتي لم تكن تبلغ إلا أيامًا معدودات من العمر، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك لإطفاء سخيمة قلبها لحملها فيها سفاحًا من علاقة غير شرعية مع عشيقها، وبث الشيطان ريح خبثه، وختم على قلبها وعقلها ورضخت له، فهيأ لها جرمها، لإزهاق روحها بدافع الخلاص من سوء فعلتها، وأنفذت ما انتوت بأن ألقت بها بمكانٍ خالٍ من الآدميين غير عابئةٍ بمصيرها مستبشرةً بوفاتها. 

 

ووجهت النيابة للمتهمة جريمة الشروع في قتل رضيعتها مع سبق الإصرار والترصد، بعدما ألقت بها بمكانٍ خالٍ من الآدميين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشروع فى قتل الجيزة إحالة المتهم بقتل طفلها للمحاكمة اخبار الحوادث نيابة الجيزة

مواد متعلقة

ارتدت جلباب صعيدي أثناء انتخابات النواب، بدء التحقيق في بلاغ ضد سما المصري

الأمن يكشف حقيقة منشور الاعتداء على مصلٍّ عقب صلاة الجمعة بالجيزة

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين فرانكفورت وأتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل بين باريس سان جيرمان وتوتنهام 1-1 بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتأخر بنتيجة 1-2 أمام إيندهوفن في 65 دقيقة

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يتعادلان إيجابيا بعد مرور 75 دقيقة

آرسنال يضرب بايرن ميونخ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بزيادة المال وشفاء المريض

الأوقاف: "دولة التلاوة" مشروع فريد يعكس القوة الناعمة لمصر وهويتها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية