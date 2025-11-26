نص أمر إحالة المتهمة بالشروع في قتل طفلتها بالجيزة للمحاكمة

18 حجم الخط

أحالت نيابة الجيزة الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة، أنجبتها من علاقة غير شرعية مع عشيقها بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل اتهام سيدة بالشروع في قتل رضيعتها بالجيزة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة شرعت في قتل رضيعتها فلذة كبدها - والتي لم تكن تبلغ إلا أيامًا معدودات من العمر، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك لإطفاء سخيمة قلبها لحملها فيها سفاحًا من علاقة غير شرعية مع عشيقها، وبث الشيطان ريح خبثه، وختم على قلبها وعقلها ورضخت له، فهيأ لها جرمها، لإزهاق روحها بدافع الخلاص من سوء فعلتها، وأنفذت ما انتوت بأن ألقت بها بمكانٍ خالٍ من الآدميين غير عابئةٍ بمصيرها مستبشرةً بوفاتها.

ووجهت النيابة للمتهمة جريمة الشروع في قتل رضيعتها مع سبق الإصرار والترصد، بعدما ألقت بها بمكانٍ خالٍ من الآدميين.

