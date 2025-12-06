السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد ضد سيدة استغلت دخول صديقتها عمليات الولادة وسرقت مشغولاتها الذهبية

حبس المتهمة
حبس المتهمة
18 حجم الخط

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سيدة بتهمة استغلال حالة صديقتها ودخولها غرفة العمليات لإجراء ولادة، وقامت بسرقة مشغولاتها الذهبية بعد الاستيلاء على مفتاح شقتها أثناء تواجدها معها بالمستشفى، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات أنه عقب دخول السيدة الحامل لغرفة العمليات استولت صديقتها على مفتاح شقتها، وتوجهت إليها لتتمكن من سرقة مشغولاتها الذهبية، حيث استولت على 5 سبائك ذهب وغويشتين وخاتمين و2 أنسيال، وعندما عادت السيدة لمنزلها اكتشفت اختفاء مجوهراتها، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اتهام سيدة لصديقتها بالسرقة

البداية كانت عندما حررت سيدة محضرا بقسم شرطة العجوزة تتهم فيه صديقتها بسرقة مجوهراتها أثناء ولادة طفلها بالمستشفى.

 تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته الى قيام المتهمة بنقل صديقتها إلى المستشفى بعدما استغاثت بها عندما فاجأتها آلام الولادة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتمكنت من إعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت برفع البصمات في محيط الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الشقة، والتي كشفت تفاصيل الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة قسم شرطة العجوزة معارضات الجيزة النيابة العامة

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads