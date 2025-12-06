مشغولات ذهبية و400 ألف جنيه، حبس المتهمين بسرقة شقة أثناء تنظيفها بالهرم

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة أثناء تنظيفها بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين استوليا أثناء عملهما على مبلغ 400 ألف جنيه و150 جراما من المشغولات الذهبية، ثم فرا هاربين.

اتهام شخصين بسرقة شقة بالهرم



البداية كانت بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من شخص اتهم فيه شابين بسرقة شقته، وذكر أنه استعان بهما لتنظيف شقته، فاستغلا الفرصة، واستوليا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي.



القبض على المتهمين بسرقة شقة بالهرم

وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من تحديد هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهما، وأرشدا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكلفت النيابة العامة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، واستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله في الحادث.

