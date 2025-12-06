حبس شخصين عثر بحوزتهما علي 330 علبة من مخدر الترامادول

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين عثر بحوزتهما علي 330 علبة من مخدر الترامادول تقدر بنحو 33 ألف قرص ترامادول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحيازتها علي مبالغ مالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وهواتف محمول تستخدم في إدارة عمليات الترويج والتواصل مع العملاء، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة داهمت وكر المجرمين في المنطقة الجبالية.

البداية بورود معلومات دقيقة إلى مباحث المخدرات بالمديرية، أكّدتها تحريات مباحث مركز شرطة الصف، تفيد بقيام شخصين بتجميع كميات من أقراص الترامادول لترويجها داخل دائرة المركز والمناطق المجاورة. وعقب التحقق من صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات القانونية، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد محمد العشري مفتش المباحث، وتم تتبع المتهمين ورصد تحركاتهم، وأُعد كمين محكم أوقع بهم داخل المنطقة الجبلية.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتعليمات اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لـ مباحث الجيزة، وتحت إشراف العميد محمد الصغير مدير المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة.

