الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

تجديد حبس 11 رجلًا وسيدة بتهمة استغلال 19 طفلًا في التسول بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنايات القاهرة تجديد حبس 11 رجلًا وسيدة تورطوا في استغلال 19 طفلًا بأعمال التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية في شوارع القاهرة، بينهم 8 متهمين لهم معلومات جنائية 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت مجموعات تستغل الأطفال في استجداء المارة وبيع سلع بسيطة بإلحاح داخل مناطق متعددة بالعاصمة.

وبضبط المتهمين تبين اصطحابهم 19 طفلًا من المعرضين للخطر، واستخدامهم في أنشطة تسول لجمع المال، في انتهاك للقانون ولحقوق الطفل.

اعترافات المتهمين والإجراءات المتخذة

أقر المتهمون خلال مناقشتهم بممارسة هذا النشاط الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ تعهد بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأسرهم في إحدى دور الرعاية لضمان توفير الحماية اللازمة لهم

