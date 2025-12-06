السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس شخص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شخص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

ضبط شخص وسيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص وسيدة باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

 وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما هاتف محمول احتوى فحصه على آثار ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامى. وعند مواجهتهما، اعترف كلاهما بممارسة النشاط كما ورد فى التحريات. 

الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط متهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب 

وفي واقعة أخرى، كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة الجيزة أجهزة وزارة الداخلية شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة

مواد متعلقة

القبض على صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads