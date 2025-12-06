تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

18 حجم الخط

قررت محكمة جنح دار السلام تأجيل أولى جلسات محاكمة مؤدي المهرجانات عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

تفاصيل الواقعة

بدأت الأحداث عندما توجه عصام صاصا مع فرقته لإحياء فقرة غنائية بأحد الملاهي الليلية في دار السلام. وخلال دخولهم، نشبت مشادة كلامية بين أفراد أمن الملهى وبعض المرافقين لصاصا، وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

أثناء الواقعة، اعتدى أمن الملهى على عصام صاصا ومن معه، فغادر المكان سريعًا بسيارته. وفي أثناء هروبه، لاحقه أحد الأشخاص على دراجة نارية واصطدم بسيارته، ما أدى لتحطم السيارة، قبل أن يترك صاصا سيارته بمنطقة الكورنيش ويختفي.

أسفرت المشاجرة عن إصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى تلفيات في المكان وعدد من السيارات المتواجدة بالموقع، وتم ضبط عدد من المتهمين من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.