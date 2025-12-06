السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

عصام صاصا
عصام صاصا
18 حجم الخط

قررت محكمة جنح دار السلام تأجيل أولى جلسات محاكمة مؤدي المهرجانات عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

تفاصيل الواقعة

بدأت الأحداث عندما توجه عصام صاصا مع فرقته لإحياء فقرة غنائية بأحد الملاهي الليلية في دار السلام. وخلال دخولهم، نشبت مشادة كلامية بين أفراد أمن الملهى وبعض المرافقين لصاصا، وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

أثناء الواقعة، اعتدى أمن الملهى على عصام صاصا ومن معه، فغادر المكان سريعًا بسيارته. وفي أثناء هروبه، لاحقه أحد الأشخاص على دراجة نارية واصطدم بسيارته، ما أدى لتحطم السيارة، قبل أن يترك صاصا سيارته بمنطقة الكورنيش ويختفي.

أسفرت المشاجرة عن إصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى تلفيات في المكان وعدد من السيارات المتواجدة بالموقع، وتم ضبط عدد من المتهمين من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة مؤدي المهرجانات عصام صاصا مشاجرة الملهى الليلي المعادى محكمة جنح دار السلام المهرجانات عصام صاصا الملاهي الليلية المشاجرة

مواد متعلقة

عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

تفاصيل سرقة 125 كيلو فضة من داخل محل بالجمالية

ضبط المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

الأمن يكشف تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

منشور يثير الجدل عن فتاة مشردة بالقاهرة، والتحريات تكشف التفاصيل

الأمن يكشف تفاصيل فيديو عن واقعة تعرض مواطن وأسرته للاعتداء بالغربية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة على أولوية المرور بالقليوبية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتخطى بيرنلي بثنائية

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بعد مرور 15 دقيقة

منتخب العراق يضرب السودان بثنائية نظيفة ويتأهل رسميا لربع نهائي كأس العرب

كأس العرب، تعادل سلبي بين السودان والعراق في الشوط الأول

توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads