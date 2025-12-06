السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات واقعة حول اعتداء مجموعة من الطلاب على مدرس داخل مدرسة بعين شمس وإصابته خلال اليوم الدراسي، حيث تمكنت من تحديد المتهمين وضبطهم في وقت وجيز.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مدرس مقيم بدائرة القسم، مصاب بكدمات، أفاد بتعرضه لاعتداء بالضرب من 4 طلاب مقيمين بدائرتي السلام أول وعين شمس، وذلك أثناء قيامه بصرفهم من فناء المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

ضبط المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

الأمن يكشف تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الطلاب الأربعة وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وفق التفاصيل التي وردت في البلاغ.

اتُخذت  الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرضهم على  النيابة المختصة.

