تفاصيل سرقة 125 كيلو فضة من داخل محل بالجمالية

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في كشف تفاصيل واقعة سرقة كمية كبيرة من المشغولات الفضية من داخل مخزن أحد المحال بمنطقة الجمالية، وإلقاء القبض على الجناة والمتعاملين معهم بعد تحريات مكثفة وتحرك سريع.

المتهمين

سرقة 125 كيلو فضة من داخل محل بالجمالية

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطةالجمالية بلاغًا من صاحب محل لبيع الفضيات، مقيم بالمعادى، يفيد بتضرره من السائق الخاص به، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في سرقة نحو125 كيلو مشغولات فضية من داخل مخزن يتبع للمحل، باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط 5 متهمين، جميعهم مقيمون بدائرتي قسمى شرطة ثان وثالث مدينة نصر، وعُثر بحوزتهم على3 حقائب بداخلها 118 كيلو من المشغولات الفضية إضافة إلى مبلغ مالى. وبمواجهتهم أقروا بتنفيذ السرقة بالأسلوب المشار إليه، وأوضحوا أنهم تصرفوا في باقي المسروقات لدى عميلين سيئي النية يملكان محلين للمشغولات الفضية، وتم ضبطهما أيضًا.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وأُحيلت القضية للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

