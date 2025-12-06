قرار قضائى جديد فى محاكمة المتهمين بـ "رشوة مصلحة الضرائب"

السبت 06 ديسمبر 2025
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية مقابل تسهيل فحص ملفات ضريبية لشركات كبرى، إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.

عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

إحالة المتهمين للجنايات والتحريات

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للجنايات بعد ثبوت تورطهم في تلقي وتقديم رشوة والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية والتلاعب بمستندات شركات تعمل في المقاولات والاستثمار العقاري.

كشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.

وخلال التحقيقات، سجلت السلطات مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات المتهمين بإذن النيابة، وأظهرت التسجيلات:

حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء لإنهاء ملف ضريبي لشركة مقاولات واستثمار عقاري.

لقاء آخر في مصر الجديدة استلم خلاله 70 ألف جنيه نقدًا و20 ألف جنيه إلكترونيًا.

طلب رشوة قدرها200 ألف جنيه من أحد المكاتب، وتم ضبطه متلبسًا أثناء استلام الحقيبة السوداء بالمبلغ.

حصوله على 100 ألف جنيه من متهم وآخر 70 ألف جنيه مقابل إنهاء ملفات شركات مختلفة.

وأكدت التحريات أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة واستغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.

