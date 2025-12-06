الإعدام والمؤبد للمتهمين فى خلية جبهة النصرة الثانية

18 حجم الخط

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر حكمها في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ خلية جبهة النصرة الثانية، حيث قضت بإعدام متهم، والسجن المؤبد لمتهمين آخرين بعد إدانتهم بالانضمام لجماعات مسلحة خارج البلاد وتمويل الإرهاب.

تكشف أوراق القضية أن الوقائع جرت خلال الفترة من 2013 حتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية، إذ نسبت النيابة للمتهم الأول قيامه بتسهيل التحاق المتهم الثالث بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية، وهو أحد التنظيمات المسلحة التي تتخذ من العنف منهجًا لتحقيق أهدافها.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث، وهما مصريان، التحقا بالتنظيم ذاته داخل الأراضي السورية، وتلقيا تدريبات عسكرية ودروسا في الأساليب القتالية والفنون الحربية، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وذكرت التحقيقات أيضًا أن المتهمين الثلاثة شاركوا في عمليات تمويل إرهابيين، حيث وفر المتهمان الأول والثاني أموالًا ومواد مرئية للمتهم الثالث، لدعم تنفيذ أعمال إرهابية خارج البلاد.

