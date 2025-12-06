السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

ليفربول يتقهقر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة عشر برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتى مساء الإثنين المقبل.

موقف ليفربول 

فيما يتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج قبل مباريات الأسبوع الـ 15.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15


1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 28 نقطة
3- أستون فيلا 27 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- مانشستر يونايتد 22
9- ليفربول 22 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا ضد أرسنال - 2:30 مساء

بورنموث ضد تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون ضد نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي ضد سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل ضد بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز ضد ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

 

 

 

 

