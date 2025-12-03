الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتعادل 2-2 أمام توتنهام في مباراة مثيرة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، مواجهات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 71 برونو جيماريش في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل توتنهام في الدقيقة 78 عن طريق كريستيان روميرو.

وفي الدقيقة ينجح نيوكاسل في خطف هدف التقدم الثاني في الدقيقة 86 عن طريق أنتوني جوردون، ثم تعادل توتنهام في الدقيقة 90 عن طريق كريستيان روميو.



أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام هوتسبير بقيادة الدنماركي توماس فرانك مدرب الفريق، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد.. وجاء كالآتي:

تشكيل توتنهام أمام نيوكاسل

دخل توتنهام مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - فان دي فين - روميرو - سبينس

خط الوسط: بينتانكور - سيمونز - سار

خط الهجوم: محمد قدوس - كولو مواني - أودوبرت.

تيوكاسل ضد توتنهام، فيتو

تشكيل نيوكاسل أمام توتنهام

فيما دخل فريق نيوكاسل يونايتد مباراته أمام توتنهام هوتسبير بتشكيل للمدرب إيدي هاو يضم كل من:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

الدفاع: فالنتينو ليفرامينتو - ماليك تشاو - دان بيرن - لويس هال

الوسط: لويس مايلي - ساندرو تونالي - جويلينتون

الهجوم: جاكوب ميرفي - نيك فولتماده - هارفي بارنز

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق ليرتفع رصيد توتنهام هوتسبير عند 19 في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في أربع وخسر خمس مواجهات

في المقابل، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في أربع وخسر 5 مباريات، إلى أن فارق الأهداف في صالح توتنهام.

