السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشيلسي يتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي
18 حجم الخط

انتهت مباراة بورنموث ضد تشيلسي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ترتيب تشيلسي وبورنموث 

ويحتل فريق تشيلسي المرتبة الرابعة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، فيما يأتي بورنموث بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل تشيلسي أمام بورنموث 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه شالوباه - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: ريس جيمس - مول بالمر - إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ديلاب - أليخاندرو جارناتشو.

أستون فيلا يفوز على آرسنال 

خطف فريق أستون فيلا فوزا غاليا من نظيره آرسنال، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 36، قبل أن يدرك آرسنال التعادل عن طريق تروسارد في الدقيقة 52، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل بوينديا هدف الفوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورنموث ضد تشيلسي تشيلسي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

محمد صلاح بديلا، سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام ليدز

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يخطف فوزا غاليا من آرسنال 2-1 في الدقيقة الأخيرة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتخطى بيرنلي بثنائية

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بعد مرور 15 دقيقة

كأس العرب، تعادل سلبي بين السودان والعراق في الشوط الأول

منتخب العراق يضرب السودان بثنائية نظيفة ويتأهل رسميا لربع نهائي كأس العرب

توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads