أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026.. الزمالك يتقدم بشكوى ضد حكام مباراة الأهلي بكرة اليد.. فيفا يمنح جائزته الأولى للسلام لـ "ترامب"

منتخب مصر
منتخب مصر
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة في مونديال 2026، المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

 

منتخب مصر يواجه بلجيكا في أولى مبارياته بكأس العالم 

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مع بلجيكا في المباراة الأولى لدور المجموعات على أن يتحدد الميعاد غدا وفقا لـ فيفا.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مع بلجيكا في المباراة الأولى لدور المجموعات على أن يتحدد الميعاد غدا وفقا لـ فيفا.

 

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026 

قرعة كأس العالم 2026، أقيمت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم 2026 والمقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

 

وزير الرياضة يستقبل البطل مصطفى حسين بعد إنهاء أزمة التجنيس 


المصارعة، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري والعالمي في المصارعة مصطفى حسين عقب عودته إلى أرض الوطن، بعد انتهاء أزمة محاولة تجنيسه التي كادت أن تُبعده عن المنتخب الوطني، وتُفقد الرياضة المصرية إحدى أبرز مواهبها الواعدة.

 

بنتايك وبيزيرا يطالبان الزمالك بمستحقاتهما المتأخرة 


طالب البرازيلي خوان بيزيرا، والمغربي محمود بنتايك ثنائي الزمالك، مسئولي الأبيض بمستحقاتهما المتأخرة وسرعة صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح ترامب جائزة "فيفا" للسلام في نسختها الأولى 


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” منح جائزة فيفا للسلام للعام 2025 في نسختها الأولي إلي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال حفل قرعة كأس العالم 2026. 

 

وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع "كيشو" لإنهاء أزمته 


أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مكالمة عبر الفيديو مع بطل مصر الأولمبي في المصارعة محمد إبراهيم "كيشو"، المتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإنهاء أزمته وإعادته  إلى صفوف المنتخب الوطني، عقب ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن محاولات تجنيسه للّعب باسم دولة أخرى.

 

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة فريق اليد أمام الأهلي 


قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره الأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز كوماندوز القلعة البيضاء 22-20.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة في مونديال 2026، المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

 

أول تعليق من حسام حسن على مجموعة مصر في كأس العالم 2026 


كأس العالم 2026، علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تقييمه لمجموعة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

