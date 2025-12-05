أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026.. الزمالك يتقدم بشكوى ضد حكام مباراة الأهلي بكرة اليد.. فيفا يمنح جائزته الأولى للسلام لـ "ترامب"

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة في مونديال 2026، المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مع بلجيكا في المباراة الأولى لدور المجموعات على أن يتحدد الميعاد غدا وفقا لـ فيفا.

المصارعة، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري والعالمي في المصارعة مصطفى حسين عقب عودته إلى أرض الوطن، بعد انتهاء أزمة محاولة تجنيسه التي كادت أن تُبعده عن المنتخب الوطني، وتُفقد الرياضة المصرية إحدى أبرز مواهبها الواعدة.



طالب البرازيلي خوان بيزيرا، والمغربي محمود بنتايك ثنائي الزمالك، مسئولي الأبيض بمستحقاتهما المتأخرة وسرعة صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” منح جائزة فيفا للسلام للعام 2025 في نسختها الأولي إلي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال حفل قرعة كأس العالم 2026.



أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مكالمة عبر الفيديو مع بطل مصر الأولمبي في المصارعة محمد إبراهيم "كيشو"، المتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإنهاء أزمته وإعادته إلى صفوف المنتخب الوطني، عقب ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن محاولات تجنيسه للّعب باسم دولة أخرى.



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره الأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز كوماندوز القلعة البيضاء 22-20.

كأس العالم 2026، علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تقييمه لمجموعة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

