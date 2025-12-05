الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

تاريخ مواجهات مصر مع بلجيكا بعد قرعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا
مصر وبلجيكا
أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخب بلجيكا ، في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا 

وجاءت أبرز مواجهاتهم كالتالي:

1920: أول لقاء بين المنتخبين، وفازت مصر 4-2.

 1999: فوز مصري بهدف نظيف استعدادًا لكأس القارات في المكسيك.

2005: اكتساح مصري برباعية دون رد على ملعب المقاولون العرب ضمن التحضير لتصفيات مونديال 2006.

2018: فوز بلجيكا بثلاثية نظيفة في إطار الاستعداد لمونديال روسيا حينها.

2023: حقق الفراعنة فوزا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية دولية.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

منتخب بلجيكا، فيتو
منتخب بلجيكا، فيتو

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

