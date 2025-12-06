الأهلي يسحق الزمالك بخماسية نظيفة في الدوري الممتاز للسيدات

18 حجم الخط

حقق فريق الأهلي لكرة القدم سيدات فوزا كبيرا على نظيره الزمالك بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام الزمالك

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر ونور يوسف ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وميرسي أتوبرا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وحبيبة عصام ورودينا عبد الرسول وحبيبة عمر وهنا عثمان ونادين محمد وسارة كرد وإيمان حسن وأشرقت عادل.

تشكيل سيدات الزمالك أمام الأهلي

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: نورا عبد الحميد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - كونستانس أشيا - يسرا إبراهيم - روميساء أسامة.

خط الوسط: رحمة شعبان - شروق إبراهيم - كاترين أمو أرينجو.

خط الهجوم: حنين هشام - رقية مصطفى - فيفامي ماي سراث.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: سارة نائل، نعمة سيد، مارتا شهير، أمنية عاطف، ميشلين يني نيكولا، منة سند، ملك زيدان، لوجين ياسر، علياء عطا الله.

