عادل طعيمة: مجموعة مصر في كأس العالم متوازنة وقادرون على التأهل

منتخب مصر، أكد عادل طعيمة، نجم الأهلي السابق، أن مجموعة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 تعد متوازنة جدا، مشيرا إلى أن الفراعنة يمتلكون فرصة ذهبية لعبور الدور الـ 32 من البطولة وتقديم مستويات كبيرة في البطولة.

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تصريحات عادل طعيمة

وقال طعيمة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن القرعة جاءت مناسبة للمنتخب، مضيفا: "اعتقد أنها مجموعة ليست صعبة، وقادرون على التأهل بإذن الله، لو كنا نحن من نختار، ربما لم نكن لنحصل على مجموعة بهذا التوازن."

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة استعداد المنتخب بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، موضحا: "نحتاج إلى عمل قوي وتجارب ودية مع مدارس كروية مشابهة لتلك التي سنواجهها في البطولة، حتى ندخل كأس العالم ونحن في أفضل جاهزية ممكنة."

واختتم طعيمة تصريحاته متمنيا النجاح للمنتخب الوطني في مشواره بالمونديال: "أتمنى التوفيق للفراعنة بإذن الله، ولدينا القدرة على تقديم مستويات كبيرة أمام منافسينا."

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها

بينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، إلا أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب سيتم نشرها يوم السبت 6 ديسمبر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

